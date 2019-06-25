台股回測5日線 5G概念股強勢

（中央社記者吳家豪台北25日電）20國集團（G20）高峰會前，投資人謹慎看待川習會可能談到的美中貿易協商，今天台股開低震盪走低，回測5日線約10780點，預估量能約新台幣900億元，5G概念股表現相對強勢。

至10時10分，台股加權股價指數來到10755點，下跌24.45點，成交值新台幣350.04億元。電子股跌0.37%，金融股跌0.14%。

蘋果概念股指標的台積電以平盤241元開出，持續在5日線下整理，成交量超過7500張；外資連3買的鴻海開低走高，隨後拉回平盤77.1元，成交量超過5300張；外資連3賣的股王大立光小跌0.26%，來到3835元，成交量約90張。

二線光學鏡頭廠拉回整理，亞光在5日線和季線之間震盪整理，今天跌0.24%，來到82.5元；投信、自營商站在賣方的玉晶光跌0.51%，來到393.5元；揚明光開高走低來到平盤之下，跌0.32%。

第5代通訊技術（5G）概念股有望受惠於美中貿易戰帶來的轉單效應，交換器大廠智邦今天跳空開高，盤中上漲超過5%，最高來到130.5元，站回季線之上；散熱雙雄超眾、雙鴻漲幅超過3%、1%，最高來到173.5元、144.5元。

臉書（Facebook）發布數位貨幣計畫，激勵比特幣價格24日來到11251.11美元，是去年3月以來首度站上1萬美元。今天板卡廠技嘉、微星漲幅約1.07%、0.71%；顯示卡廠撼訊開高走低，拉回平盤80.5元。

目前正值旺季的食品類股仍舊表現強勢，由於天氣逐漸炎熱，飲料市場加溫，另外在肉品、玉米等相關價格也持續上漲，預期飼料價格有往上空間，加上近期新台幣出現明顯升值，預估6月獲利可持續走高，今天卜蜂大漲超過5%，最高來到71.8元，再創波段新高；大成、味全漲幅也超過3%、2%。（編輯：楊凱翔）1080625