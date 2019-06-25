更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談
早報

早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了
首頁 / 產經

G20川習會 台經院：雙方同意繼續談就是好結果

最新更新：2019/06/25 11:28

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國總統川普與中國國家主席將在G20峰會時舉行川習會，外界關注是否能讓貿易戰出現曙光，台經院院長張建一認為，不會馬上有明顯轉機，比較好的結果，就是雙方同意繼續談判。

中國外交部發言人陸慷23日宣布，應日本首相安倍晉三邀請，習近平將於27至29日赴日本大阪出席20國集團（G20）峰會，期間將與川普舉行會談。

台經院今天舉行景氣動向調查記者會，張建一會後受訪時表示，G20峰會將讓川普與習近平有會面的時間，但能談多少還不一定，他預期可能朝2方向發展，一是美中雙方同意持續談判，二是川普原本揚言對中國價值3250億美元的輸美商品加徵關稅，這部分可能比照先前2000億美元的模式，稅率調升至25%，或是有為期3個月左右的緩衝期。

台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，川習會能談和最好，就算談不妥，3250億美元清單當中對台灣影響較大的資通訊產品，真正被課懲罰性關稅的機率也不大，因為這部分是美國品牌、美國消費，只有製造端在中國，真要課稅，對美國是大不利。（編輯：鄭雪文）1080625

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報