G20川習會 台經院：雙方同意繼續談就是好結果

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國總統川普與中國國家主席將在G20峰會時舉行川習會，外界關注是否能讓貿易戰出現曙光，台經院院長張建一認為，不會馬上有明顯轉機，比較好的結果，就是雙方同意繼續談判。

中國外交部發言人陸慷23日宣布，應日本首相安倍晉三邀請，習近平將於27至29日赴日本大阪出席20國集團（G20）峰會，期間將與川普舉行會談。

台經院今天舉行景氣動向調查記者會，張建一會後受訪時表示，G20峰會將讓川普與習近平有會面的時間，但能談多少還不一定，他預期可能朝2方向發展，一是美中雙方同意持續談判，二是川普原本揚言對中國價值3250億美元的輸美商品加徵關稅，這部分可能比照先前2000億美元的模式，稅率調升至25%，或是有為期3個月左右的緩衝期。

台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，川習會能談和最好，就算談不妥，3250億美元清單當中對台灣影響較大的資通訊產品，真正被課懲罰性關稅的機率也不大，因為這部分是美國品牌、美國消費，只有製造端在中國，真要課稅，對美國是大不利。（編輯：鄭雪文）1080625