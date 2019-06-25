華航員工紅利約6億 小股東質疑太高了

（中央社記者韋樞台北25日電）華航今天股東會順利通過議程，小股東質疑華航將引進25架單走道飛機；且員工紅利新台幣6億元，股東股利11億元，不成比例。華航未正面回應員工紅利，但引進新機是集團共有。

華航股東會順利通過各項議案，包括通過國內唯一的低成本航空公司台灣虎航上市釋股規劃案。同時分配現金股利每股約0.20960737元。

針對台灣虎航上市時程規劃，華航表示，預計今年12月登錄興櫃，明年第2季申請上市，明年第4季掛牌上市。同時為符合上市審查準則第19條第1項第3款規定，需降低華航及所有子公司持有台灣虎航股分占比至70%以下。台灣虎航目前機隊共有11架A320，營運主力集中日本航線。

會中小股東質疑，華航員工紅利約6億元，但逾10萬的股東，股利才11億3627萬元，明顯不成比例。對此，華航未正面回應。

另外，小股東也質疑華航為取代波音737-800型單走道客機，通過租用14架、採購11架空中巴士A321 NEO單走道客機太多，總數20架足以讓座位數成長35%。華航表示，這些單走道飛機是供應華航、華信和台灣虎航等集團旗下3家航空公司所共有，25架飛機並不會過量。（編輯：林孟汝）1080625