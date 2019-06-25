永豐餘強打循環經濟 沼氣發電拚全台最大

（中央社記者韋樞台北25日電）永豐餘股東會今天順利通過各項議案，董事長何奕達表示，永豐餘未來以循環經濟為中心，推動再生能源的運用；其中桃園新屋廠的全台最大沼氣發電系統預計第3季商轉。

永豐餘投控今天股東常會通過各項議案，並配發每股現金股利新台幣0.6元。

何奕達表示，在資本市場動盪與全球經濟不確定因素的影響下，永豐餘漿紙、消費品、及工紙紙器三事業群2018年經營困難度倍增。例如永豐餘工紙紙器事業群揚州廠受大陸禁廢令和美中貿易戰影響，但還好有台灣的造紙廠與越南的6座紙器廠雙引擎拉動成長。

何奕達指出，跟隨全球供應鏈移轉越南，越南紙器積極擴張，營業規模提升。漿紙事業群則持續發展特殊化的纖維漿紙應用，因應產業動態與全球環保趨勢，推出綠色商品。占營收比最小的消費品事業群調整產品組合及銷售策略，營收及收益皆有成長。

何奕達說，永豐餘運用新科技，讓循環經濟效益極大化，這是永豐餘的重要核心營運價值，例如桃園新屋造紙廠的水處理系統，不僅讓放流水低於法定標準，並透過水處理產生的沼氣發電，預計今年第3季商轉，這套全台灣規模最大的沼氣發電系統裝置容量為2400kW(千瓦)。

而永豐餘從2014年底董事會通過最大規模的投資案，耗費45億元擴建的新屋廠3號紙機及第2套汽電共生設備全能運轉後，將推升工紙原紙產量到年產72萬公噸。

同時，永豐餘兩岸7個廠區的屋頂已架設完成太陽能電廠，預估年發電量1200萬度，可供3400個家庭1年用電所需，年減碳量相當於20座大安森林公園的年度林木固碳量。（編輯：林沂鋒）1080625