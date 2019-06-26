憂聯準會降息有變數 亞股跌多漲少

（中央社香港26日綜合外電報導）在美國聯準會（Fed）決策高層談話抑制大幅降息的希望後，亞洲大部分股市今天收黑、金價下滑和美元揚升，市場也憂心美國總統川普和中國國家主席習近平本週會面一事。

儘管美國油儲減少，推升國際油價，但外界擔心美國和伊朗緊張關係惡化，因而加重市場走低的壓力。

川普先前稱與習近平通話相談甚歡，並說雙方將在日本大阪20國集團（G20）峰會的場邊見面，以商討兩國貿易議題，全球股市已穩健上揚逾一週。與此同時，美國聯準會鴿派官員也點燃市場期望，認為聯準會很快將會宣布10多年來的首次降息。

不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對美國經濟展望提出警告，但表示決策者不會對最近的經濟數據「過度反應」，這番話讓市場樂觀派受到打擊。

此外，許多投資人原本期望聯準會下月將降息0.5個百分點，但聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）說，利率如降兩碼，將會太超過。布勒德被認為是聯準會決策委員中的鴿派人物。

相關談話衝擊市場，華爾街3大指數收盤下挫，美元兌主要貨幣反彈。

東京股市挫跌0.51%，上海綜合指數下滑0.19%，雪梨股市下跌0.26%，新加坡股市收低0.09%，而威靈頓、台北、馬尼拉股市也收黑。

然而，香港恆生指數上漲0.13%，曼谷和孟買股市也收高。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080626