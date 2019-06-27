貿易戰重挫信心 投資股市時機創近6年半低點

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天公布6月消費者信心指數（CCI）為79.80點，較上月微升，經濟呈外冷內熱，但美中貿易戰重挫投資人信心，「未來半年投資股市時機」續跌，創近6年半的低點。

據中央大學台經中心調查，6月CCI為79.80點，與上月相較上升0.32點；各項子指標中，物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、購買耐久財、國內經濟景氣等5項指標上升，投資股市時機指標則下降。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，這次各項指標表現比較分歧，有些創高點，有些指標則持續往下探，主因是經濟處於「外冷內熱」的情況。

吳大任說明，美中貿易戰紛擾未解，削弱出口，重創投資人信心，不過政府農曆年前後推出旅遊補貼方案，台商回流也帶動國內投資，都支撐內需成長，因此CCI總指數、家庭經濟狀況等指標都走揚，6月家庭經濟狀況為90.6點，更創下歷史新高。

6月CCI各項子指標中，上升幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，6月調查為86.45點，較上月增加1.15點，來到2015年6月以來新高；升幅第二的指標是「未來半年國內物價水準」，6月為49.65點，較上月上升1.10點，而後依序是「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年國內就業機會」。

唯一下降的指標是「未來半年投資股市時機」，6月調查結果為58.60點，與上個月調查結果相較下降2.00點，吳大任更指出，指標已跌至2013年2月至今、77個月以來的低點。

子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。從絕對水準來看，6項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘5項皆悲觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標，6月調查結果為127.2點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標為105.2點，同樣呈現樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為6月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2740位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：鄭雪文）1080627