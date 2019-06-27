火力機組陸續商轉助攻 第1季能源安全指標走揚

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布，由於林口、大林和通霄等火力機組陸續商轉，今年第1季台灣能源安全指標（TESI）較上季及去年同期都顯著增加，但未來火力、核電廠陸續除役後，缺電隱憂將再次浮現。

據台經中心統計，今年第1季台灣能源安全指標為80.8點，較去年第4季增加8.8點、相較去年同期增加14.6點。

中央大學台經中心研究員梁啟源表示，隨著進口來源國分散，以及政治風險降低，初級能源供應安全度持續提升；而近期新火力機組陸續商轉、核二廠重啟運轉以及燃油發電量顯著提高，均有助於改善基礎設施安全。

但梁啟源指出，現在電力供應無虞，很大原因是核二機組上場支援，加上火力機組運轉，但核二廠將在2021年後除役，缺電壓力很快就會浮現，政府應維持多元化的電力結構，並增加電力需求面管理，確保電力供應穩定。

梁啟源也說，近年政府大力發展太陽光電和風力發電等再生能源系統，但發電的實際值與目標值仍有落差，再生能源現在發展還不穩定，能否支撐電力需求還是個問題。

中央大學台經中心執行長吳大任提醒，如果這波台商回流，落腳之處都選在北部，未來「缺電」的議題可能很快就會浮現。

台灣經濟發展研究中心去今年6月開始，除了消費者信心指數（CCI），也增加發布台灣能源安全指標，並每半年發布一次，此指標是參考世界能源大會（WEC）的能源脆弱度架構，將之本土化，並把能源安全指標視為能源脆弱度的倒數。

而總能源安全指標是由初級能源供應安全指標、基礎設施安全指標以及能源消費安全指標所構成，分別反映了能源從供給、基礎建設到消費的階段。（編輯：林沂鋒）1080627