金管會公布系統性重要銀行 中信兆豐等5家入列

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）金管會今天公布台灣「系統性重要銀行」，共有中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行及合作金庫5家入列，將要求強化資本適足率，4年內達到指定標準。

擔憂規模較大銀行一旦出問題將引爆系統性風險，金管會參考國際規範，訂出篩選標準，根據規模、關聯性、可替代性、複雜程度等4大面向表現，每年篩選出系統性重要銀行（D-SIBs），並對其強化監理措施，今年首度公布名單；但在篩選時排除政府百分百持有國營銀行。

顧立雄說，被選為「系統性重要銀行」者，必須符合3項要求。第1，現行對一般銀行普通股權益比率的要求為7%、對第一類資本比率及資本適足率要求為8.5%及10.5%；但系統性重要銀行必須適用更高標準，額外提列4%資本，各達11%、12.5%及14.5%，並分4年提列達成。

第2，系統性重要銀行必須在被指定後的下一年，根據「處理金融機構經營危機作業要點」向金管會申報「經營危機應變措施」，說明銀行發生資本不足情形時的應變措施。第3是每年應辦理2年期壓力測試。

顧立雄表示，已告知中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行及合作金庫等被選出的5家金融機構，根據轉達，被選中銀行多認為「責任與榮譽參半」，但都能接受配合提高4%資本要求；這5家銀行雖面臨更高監理標準，但未來申請各項業務及評比上，就當然會有加分效果，會朝向差異化管理。

顧立雄指出，其中，中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行目前距離系統性重要銀行的資本要求門檻只落差一點，公股銀行合作金庫資本適足率則還要加把勁，不過，財政部已允諾，會努力在4年內督促達成目標。

此外，第一銀行本次雖未列入名單，但也相當貼近篩選標準，未來若被指定為系統性重要銀行，就要做到前述的3大監理要求。

顧立雄強調，國內銀行的市占率、規模雖然沒有像英國、澳洲的大型銀行如此巨大，但仍決定要篩選國內系統性重要銀行，以強化整體金融業韌性。（編輯：林興盟）1080627