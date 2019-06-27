櫃買赴越南辦座談 推動海外企業來台掛牌

（中央社記者韓婷婷台北27日電）櫃買中心今天前往越南舉辦「2019前進臺灣資本市場座談會」，計有20餘家越南企業與會，櫃買中心表示，希望能讓更多東南亞台商認識台灣資本市場，吸引台商來台掛牌。

櫃買中心今天於越南胡志明市與勤業眾信聯合會計師事務所、元大證券、眾達法律事務所及中華電信共同舉辦座談會，推動海外企業來台興櫃及上櫃。

櫃買中心表示，由於美中貿易戰的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，在機會與挑戰並存的情形下，為協助東南亞台商連結台灣資本市場進而升級轉型，今年3月初先赴泰國辦理招商說明會、4月中旬赴新加坡實地拜訪當地企業，今天再前往越南舉辦座談會，希望能讓更多東南亞台商認識台灣資本市場，吸引台商來台掛牌。

櫃買中心總經理李愛玲致詞時表示，越南台商為因應美中貿易戰下中國產業鏈外移的情形，多有產能擴增或設備升級的需求，但另一方面，面對更多競爭者的加入，有效的外部資源有助競爭力維持，相信台灣資本市場將是理想的奧援。

李愛玲指出，目前35家海外第一上櫃公司，14家來自東南亞地區包括新加坡、馬來西亞及泰國；越南是海外台商主要聚落國家，目前已知有多家越南台商與台灣中介機構簽訂來台掛牌的輔導契約，期許不久的將來也能看到來自越南的優質台商成為櫃買家族的一員。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，美中貿易烽火持續燃燒、國際反避稅興起，影響台商赴陸投資意願外，將投資布局重心轉往東南亞市場已然成為趨勢。越南台商如何在貿易戰火影響下適當調整營運策略、持續拓張產能、增加營收，成為當地業者最關注的議題。

元大證券法金事業處執行長曾馨慧則表示，美中貿易戰之下，企業投資面臨快速變遷與逐步競爭的投資環境，需要更謹慎思考長期營運方向與轉型升級必要性，台灣資本市場於本益比及市場週轉率表現名列前茅，極具優勢。（編輯：黃國倫）1080627