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首頁 / 產經

5G風起雲湧 vivo第3季推商用手機

最新更新：2019/06/28 17:42

（中央社記者江明晏台北28日電）5G商機風起雲湧，美國、韓國已開始提供5G服務，更有超過10個國家完成5G頻譜釋照，手機大廠更是枕戈待旦，vivo今天宣布，首款5G商用手機將於2019年第3季上市。

綜觀全球5G發展現況，超過10個國家完成5G頻譜釋照，美、韓在4月開始推出5G行動服務，英國宣布於5月底開始5G商用，第一波5G商用今年已在各國快速開展。

中國工信部6月向4家業者發出5G商用牌照，比預計時程提前，雖然還沒正式推出5G服務，但多家手機大廠如華為、OPPO、中興、vivo、OnePlus、聯想和小米等，都已在5G手機市場枕戈待旦。

在上海2019年全球行動通訊大會(MWC)上，vivo展示多個支援5G的智慧設備、應用以及新技術，包括智慧手機、AR眼鏡、智慧手錶、智慧耳機。

vivo宣布，首款5G商用手機將於2019年第3季上市，此外，vivo在現場展示一系列5G應用，包括5G雲遊戲、5G無線投屏、5G互傳等智慧生活場景。

vivo同時展示首款AR眼鏡，支援雙屏異顯和6DoF技術，在連接手機後，創新的雙屏異顯交互，可以實現移動辦公、AR遊戲、3D高清視頻、識人識物等功能。（編輯：郭萍英）1080628

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