G20川習會落幕 學者：市場可望有半年喘息期

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）G20川習會落幕，學者認為，在雙方互釋善意又各有回防國內事務壓力下，市場可望迎來半年左右喘息期；不過，就鬆綁對華為制裁方面仍謹慎看待，雙方若再失和，提高甚至擴大制裁力道的風險仍大。

元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉認為，此次川習會，可望為市場帶來半年左右的不確定性降低期；雖然美中雙方歧見仍在，但已達成一些實質性共識，背後隱含暫時擱置爭議、各自回防國內事務的訊息。

顏承暉分析，與上次「川習會」不同，此次雙方並未明確預設重啟談判的時間，且美國總統川普並在川習會後釋出善意表示，美、中雙方將成為戰略夥伴，一改過去視中國為競爭對手的說法，並鬆綁對華為制裁；中國也讓步，承諾將大量採購美國農產品。

顏承暉指出，對川普來說，7月17日就是通俄門特別檢察官穆勒出席公開聽證會日子，同時預期下半年民主黨將加大對他的彈劾力道，美國經濟數據也開始變得不好，加上民調落後，處理國內事務更具急迫性。

他說，中國同樣面臨國內經濟下行壓力，消費、工業、生產、投資等經濟數據都在下滑；為了達成金融供給側改革的目標，聚焦在剛開版的科創板上，也有迫切降低外貿不確定性的必要。

顏承暉表示，現階段對雙方來說，停火都是最好的考量，且看起來暫時沒有預設重新開打的時間，對資本市場來說，雖然長期風險還在，但至少爭取到半年的喘息期間，之後就看哪一方先清理完國內戰場，先回到談判桌，繼續處理貿易爭端。

就G20後，美國鬆綁華為對美商品採購，台灣經濟研究院研究員劉佩真表示，這一方面是為了釋出善意，讓雙方能重回談判桌，另一方面也讓美國半導體業者能稍微喘息，畢竟美國半導體業者在中國業務占比都不低，同樣受到華為禁令衝擊。

劉佩真表示，美國對華為只是部分解禁，華為依舊名列美國出口管制黑名單內，這方面仍未鬆懈，即使美中雙方緊張關係短期看來稍有緩解，但對相關供應鏈業者來說，依然是充滿疑慮及憂慮，選擇謹慎看待後續發展。

她認為，從去年以來，雙方一直都是且戰且談，一直無法解決根本性的結構問題，預期要真正「休兵」不簡單，美中貿易戰勢必將走向常態化、長期化，將持續對總體經濟、科技產業造成影響；且未來雙方重啟談判，若結果不盡人意，很可能又重新拉高或擴大對華為管制，不確定性依舊很高。

長期來看，劉佩真說，有鑒於美方不可能坐視中國科技發展超越美國，可預期在後續美中談判中，華為依舊會是不斷被提起的重要議題，除非能達成令雙方都滿意的總體協定，不然華為問題會持續發酵。（編輯：林沂鋒）1080630