日強化管制關鍵材料輸韓 投顧：轉單效應不明顯

（中央社記者吳家豪台北2日電）日本強化管制3大關鍵電子材料輸往南韓，投顧認為，台廠轉單效應不明顯，對業績實質貢獻有限，但題材夠強有利吸引資金，預期台灣相關供應鏈有機會落後補漲，操作上不要追高。

先前南韓輸入日本聚醯亞胺（PI）、光阻劑（resist）、氟化氫（hydrogen fluoride）等3項化學品，企業可以一次向日本政府申請多項產品的出口許可。但日本經濟產業省1日表示，因日韓關係惡化，將於4日起實施新規定，改為每項產品皆須審查，可能導致申請出口許可將費時約90天，增加廠商負擔。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，日本強化輸韓管制，較偏向短線題材，有時候「來得快去得快」。如果原本沒有供應相關耗材的廠商，必須先進行認證，可能需要兩三個月以上；如果本來是第二供應商，就有機會拉高供貨比例，但增加幅度不會太大。

蔡明翰認為，日韓貿易戰可以借鏡規模更大、時間更長的美中貿易戰。美中貿易戰發展一年多以來，無論科技業或傳統產業的轉單效應都不明顯。如果是技術出問題，通常廠商才會有明顯轉單效應；如果是政治議題，廠商也會備庫存來因應。就日韓貿易戰而言，對台廠實質貢獻不大。

不過，蔡明翰表示，如果相關類股本身股價不高、營運條件也還不錯，就有機會因為市場上不太關注的議題而吸引資金流入，並且落後補漲。雖然日韓貿易戰的題材性夠強、值得操作，但進場的投資人要有認知，對台廠業績的實質貢獻不明顯，應以短線操作為主，建議漲多不要追高，否則後續如果市場冷靜拉回，相關個股的股價可能不會再轉強。

華南投顧董事長儲祥生說，南韓科技其實相當進步，這次日本強化管制輸韓的關鍵電子材料牽涉先進技術，連三星等南韓大廠都無法自行生產，至於台廠有沒有能力供貨或提供相關技術，他認為不太容易。

儲祥生表示，就題材而言，市場一定會點名台灣做特殊化學材料的廠商，例如達邁、永光等，但實質上能否受益還不一定。（編輯：郭萍英）1080702