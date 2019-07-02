能否續用Android 華為等美方點頭

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）中國通訊設備大廠華為技術公司今天表示，正等待美國商務部指示，是否可在即將推出的新款智慧型手機上使用安卓（Android）作業系統。

華為風險管理及合作夥伴關係部門副總裁丹克斯（Tim Danks）表示：「我們知悉總統川普週末所作與華為有關的說法，將等待商務部的指示，但目前無法多作補充。」

美國總統川普週末對華為放軟姿態並告知20國集團（G20）與會人士，美方將允許自家企業向華為銷售零組件和技術。

不過，美國商務部至今尚未澄清，這是否意味華為將可使用Android作業系統和其他服務。

川普5月簽署行政命令，禁止美國企業使用足以威脅國家安全的通訊設備，商務部同時也宣布，將華為列入黑名單（美國出口管制「實體清單」），要求任何向華為出售產品的美國公司必須取得特殊許可。

資訊科技巨擘谷歌（Google）隨後表示，8月底起將切斷現有華為手機用戶的Android作業系統更新管道，新機也將無法下載Chrome和YouTube等Google熱門應用程式。（譯者：陳韻聿/核稿：劉淑琴）1080702