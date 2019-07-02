海外獲利貢獻 國銀前5月大賺1608億

（中央社記者劉姵呈台北2日電）金管會今天公布本國銀行前5月稅前盈餘為新台幣1608.2億元，較去年同期增加10.5%。其中，光靠國際金融業務分行（OBU）及海外分行就貢獻約608.5億元獲利。

金融監督管理委員會銀行局表示，截至今年5月底止，本國銀行放款總餘額為29兆175億元，較上月底增加2305億元；針對放款餘額大增原因，銀行局表示，主要是因為國內分行授信增加，當月就增加2000多億元，另外還有國內民營企業周轉金也增加約1400億元。

細分各項獲利表現，獲利成長最多的為OBU，前5月稅前盈餘為429億元，比去年同期成長4成，原因為投資收益及利息淨收益都增加，放款業務也持續成長。成長幅度第2名為海外分行，前5月稅前盈餘為179億元，較去年同期增加2成。光靠OBU及海外分行，共計貢獻約608.5億元的利。

國內總分行前5月稅前盈餘979億元，僅較去年同期微增0.1%；另5月單月獲利還衰退8%，銀行局說明，主要是投資與利息收益減少，跟利差縮小有關。

至於受到美中貿易戰影響，獲利持續衰退的大陸地區分行，今年前5月稅前盈餘僅20億元，比去年同期大幅減少15.4%，5月單月也較去年同期衰退35.2%。

此外，銀行局也公布，到5月底止，本國銀行逾期放款金額為702億元，較上月底減少17億元；逾期放款比率為0.24%，較4月底減少0.01個百分點，較去年同期減少0.03個百分點。

108年5月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為572.99%，較4月底556.60%增加16.39個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。金管會表示，將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。（編輯：林沂鋒）1080702