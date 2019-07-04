台灣大導入新數位系統 掀客服轉型革命

（中央社記者江明晏台北4日電）企業通訊軟體掀起傳統客服數位轉型新革命，台灣大哥大今天宣布，旗下M+攜手惠而浦導入客服數位系統，未來還將陸續在金融保險業與醫療院所導入不同新應用。

台灣大哥大旗下企業通訊軟體M+ messenger宣布，目前已有超過百家企業導入M+，提供不同客製化應用，並首度與歐美家電品牌惠而浦Whirlpool合作導入客服數位系統，直接串連客服端與外勤端維修人員間的聯繫，縮短客服平均通話時間與話費成本。

另外，M+還將陸續在金融保險業與醫療院所導入不同新應用。

台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，不同於一般免費即時通軟體，M+是專為企業客戶量身打造的即時通訊軟體。

透過M+與公司交換機整合，員工即使不在座位上，分機都會自動轉接到手機上M+語音來電，即使海外出差，也不會漏接桌機電話，估計為企業主和員工省下近2成的通訊費用，也省去新台幣數百萬到數千萬的實體桌機採購費用和維護人力。

台灣惠而浦總經理彭信仁則指出，過去惠而浦客戶遇電器故障時，只能透過客服專線、請客服專員通知維修部門，維修人員再擇期回電給客戶，也就是客戶撥打客服專線後只能等待，若漏接來電又得重撥一次客服專線。如此一來一往，不僅耗費時間，也增加客服與維修人員的負擔。

但透過M+行動分機，客戶進線客服反應故障問題時，客服人員就能第一時間將電話轉至維修人員手機，縮減客戶連繫與等待時間，幫助旗下亞洲客服中心升級，邁出數位轉型的第一步。

吳傳輝指出，M+除了與惠而浦家電業合作客服系統外，也與不動產業合作，利用M+與大樓安防物管系統結合，建立緊急通報機制；未來還會配合產業需求，陸續在金融保險業與醫療院所導入不同應用。另外，物流配送業、零售流通業等都可循此一商業模式轉型。

台灣大也看好未來行動辦公室風潮的龐大商機，目前用戶下載數達300萬的M+，除了「行動分機」功能外，M+的「企業通訊錄」可整合企業內所有員工的聯絡資訊，外勤員工也可使用「行動簽核」立即處理公司內部流程。（編輯：鄭雪文）1080704