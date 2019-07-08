大立光不畏6月營收衰退 股價利空出盡反彈

（中央社記者韓婷婷台北8日電）股王大立光受到蘋果進入新舊機交替期加上華為砍單影響，6月營收呈現月減及年減，表現不如預期，由於股價已率先反應，今天早盤反而呈現利空出盡反彈格局。

大立光今天以3970元、上漲20元開出，隨即在買盤推升下股價快速突破4000元，開盤半小時內股價最高來到4075元，大漲125元，漲幅達3%。伺機等待進場卡位迎接下半年旺季行情的買盤不弱。

大立光5日公布6月營收新台幣40.76億元，月減19%，年減10%，下滑幅度超乎市場預期，不過，大立光表示，符合公司預期，7月進入旺季，營收將優於6月的看法不變。大立光也將在11日舉行法說會，屆時針對下半年展望將是關注重點，其中，華為何時重啟拉貨，三星的新機種出貨能否填補華為下滑的空缺，都是牽動大立光後勢表現的重要關鍵。

不過，外資認為，今年有鏡頭顆數提升利多，加上中美領導人會面後華為禁令可望獲得緩解，對大立光第3季傳統旺季的營運表現，不需看得太過悲觀。整體產業而言，多鏡頭、畫素升級、黑鏡頭等都是大立光提高競爭優勢的武器，整體市場規模將會愈來愈大。

大立光執行長林恩平在6月12日股東會時表示，7月開始進入傳統旺季，客戶啟動新機拉貨，營收會比6月好，至於下半年展望，林恩平雖然表示，按往例看不到那麼遠，不評論；但也釋出產能是滿載的，下半年持續擴產的正面訊息。

林恩平日前表示，今年的機型數感覺蠻多的。韓國客戶設計的機種數有一直上來，下半年還是有新產能持續開出，長程的規劃不會因為短程的影響而改變。（編輯：郭萍英）1080708