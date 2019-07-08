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新鋼：新建廠換設備 第3季不鏽鋼板供需平穩

最新更新：2019/07/08 18:02

（中央社記者韋樞台北8日電）新鋼公司董事長蔡錫奇表示，今年首季鎳價自低檔反彈上來後，目前每公噸價格約1.2萬美元高檔震盪；展望第3季不鏽鋼板的供需平穩，主要需求來自台廠更新設備的浪板和新建廠所需。

新鋼公司今天舉行法說會；蔡錫奇會後告訴媒體，影響不鏽鋼價格最大的鎳原料自去年6月每公噸1萬5111美元，一路殺到去年10月的1萬837元，新鋼公司飽受庫存跌價損失，去年下半年獲利不佳，經營相當辛苦。

蔡錫奇指出，所幸鎳價從去年10月低檔反彈到今年3月的每公噸1萬3061美元，目前則在每公噸1.2萬美元附近高檔震盪；倫敦金屬交易所(LME)的資料也顯示，全球鎳原料庫存從去年8月的38萬9154公噸一路減少到今年3月的18萬2574公噸。

得利於全球鎳原料庫存降低，價格回彈，新鋼今年不再有庫存跌價損失，業外也享有一些匯兌利益，以致今年首季每股稅後盈餘(EPS) 0.14元，超過去年全年的0.13元。

蔡錫奇說，下半年供需能見度看不到年底，但第3季看來供需平穩，且需求來自台廠更新設備的浪板和新建廠所需等，但是台商回流的新建廠需求還有待更長時間的發酵。

他強調，新鋼全年出貨量約4000公噸，今後將逐漸增加直接客戶的銷售比例達75%到80%之間，對中盤商的銷量不超過20%到25%，主要是直接面對終端用戶，可以提供各式服務提升附加價值，有助量價均提升；相對減少給中盤商的銷量，價格不再被削減，藉以提升獲利。（編輯：李信寬）1080708

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