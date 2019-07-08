美就業數據拉低降息機率 亞股黑壓壓

（中央社香港8日綜合外電報導）美國發布的最新就業報告遠優於預期，造成美國聯邦準備理事會（Fed）本月降息的希望轉微弱，亞洲股市今天收盤應聲下挫。

法新社報導，儘管近期連串美國經濟數據令人失望，但美國勞工部5日公布的6月數據顯示，新增工作機會數量超越外界預期，顯示美國經濟依舊穩健。

這項消息出乎股票交易商意外。投資人原本期待，聯準會可能在本月底召開的政策會議降息達50個基點，但最新就業數據已降低他們願望成真的機率。美國股市3大指數聞訊也自歷史高點回落。

亞洲投資人今天延續這股拋售潮。上海股市收盤重挫2.6%，首爾股市挫低2.2%，孟買股市也收跌2%，香港股市收挫1.5%，雪梨股市收跌1.2%，東京和新加坡股市皆收低1%，馬尼拉、台北、曼谷和雅加達股市也全數收黑。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）表示：「市場仍相信聯準會本月底將降息。但美國就業市場強健，引發許多人揣測，聯準會今年可能只會降息2次，而非部分人士認為要讓美股再漲3%至5%、進入未知領域，所需的降息3次。」

莫雅還說，市場焦點如今轉向聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週將在美國國會發表的證詞。投資人期待他能提供一些關於聯準會計畫的前瞻指引。

另一方面，首爾股市因日本和南韓間的貿易衝突延燒而重挫。兩國因一起和第二次世界大戰期間日本對南韓施行徵用工有關的判決而起紛爭，引發東京對南韓科技企業使用的日本原料實施出口管制。

南韓三星電子公司（Samsung Electronics）股價今天收盤下挫2.8%，樂金顯示器公司（LG Display）股價更收跌近5%。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080708