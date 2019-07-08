台鋼集團久陽榮剛上半年創佳績 營收均年增1成

（中央社記者韋樞台北8日電）台鋼集團的特殊鋼廠榮剛、螺栓廠久陽上半年營運均繳出年增1成佳績。久陽加速拓展美國市場，並提升占比；榮剛新增機台明年首季將投產航太用鋼品。

台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密6月營收新台幣1.01億元，月減15.55%，年減10.77%，累計上半年自結營收為6.03億元，年成長10.68%。

特殊鋼大廠榮剛6月合併營收9.5億元，月增3.9%，年增13.2%；累計上半年自結合併營收為53.7億元，年成長10.2%。

久陽表示，受美中貿易戰火波及，中國鋼品低價傾銷歐洲市場，市場需求轉趨疲軟，使得久陽6月營收下滑，所幸仍有1億元水準，今年上半年累計營收亦較去年同期持續成長，目前久陽與主要客戶保持在4個月的訂單能見度，7、8月營收有機會穩定成長。

久陽指出，美國對中國鋼品維持25%關稅，久陽的美國客戶穩定成長，因此還要再積極擴展美國市場新客戶，提升美國市場營收占比，並加速新產品的開發力道，除高等級的12.9級螺絲產品逐漸增加接單比重外，近期推行的六角結構組合件產品亦開始送樣及交貨，將持續提升此品類與歐洲大廠的連結合作，久陽對下半年的營運展望抱持樂觀。

榮剛則受惠航太產品需求持續熱絡，以及油氣產業市況回溫激勵訂單回籠，推升6月合併營收創今年單月次高。展望未來，原本供航太用的6台VAR真空電渣重熔設備產能利用率已超過滿載，而在取得法國賽峰集團更高規格鋼品材料認證後，新訂單亦逐步發酵，航太用鋼品明顯供不應求，榮剛已同步增購新機台設備，預計明年首季可加入投產。（編輯：蘇志宗）1080708