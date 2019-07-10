虛擬通路購物競爭激烈 AI助攻業績告捷

（中央社記者江明晏台北10日電）近年來，消費場域加速轉移至虛擬零售，競爭白熱化，創業家兄弟以AI大數據、策略結盟等布局，創造市場差異化；東森購物透過大數據分析及AI策略提升成交率，帶動業績成長。

根據資策會MIC調查顯示，台灣消費者對於網購依賴度越來越高，2014年至2018年之間，網購消費占比已增加至16.5%，每月網購金額成長幅度更達22.6%，顯示台灣網友網購習慣持續加深。

近年來，隨著國人消費場域加速轉移至虛擬零售，台灣電商產業競爭日趨白熱化，創業家兄弟旗下生活市集成立6年多來，持續透過精選商品、全站免運費的核心主軸，結合行動端布局，輔以「AI+大數據」、「策略結盟」等多元策略，強化商品價格優勢。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，近年更陸續導入AI大數據應用、策略結盟等多元布局，創造突破新契機及亮眼佳績，其中，策略聯盟營收占比在2017至2019期間更已大幅成長800%；繼去年達到全年營收近50億元的新紀錄，創業家兄弟的累積總交易額也在今年上半年尾聲突破200億元。

東森購物6月營收為15.5億元，較去年同期營收增加1億元，2019年累積前半年合併營收約97.3億元，年增33%。其中，東森購物網今年6月業績年成長52%、電話行銷通路年成長70%，是多元通路中表現最為突出的，主要在大數據運用分析以及AI計劃策略提升成交率與轉換率，並與東森幣結合發揮綜效。

東森購物指出，在提升東森購物精準商品推薦銷售方面，除了分析現有東森電視購物，網路購物，型錄等不同管道的交易與瀏覽行為外，東森集團為提升超過千人的電話行銷團隊成交率，與北醫大團隊合作研發AI語音辨識貼標，即時將客服人員與用戶對話的電話內容進行大數據分析，快速掌握用戶輪廓與喜好，推薦最適合客戶需求的商品，有效提升成交率達120%以上。

此外，東森購物自去年8月就開始發放東森幣，迄今已累積發放近25億，在東森購物網消費可獲得東森幣，會員用東森幣可享消費折抵優惠，也可玩遊戲互動，看好可提升用戶黏著度。（編輯：郭萍英）1080710