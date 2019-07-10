星國禮品贈品展 台灣館主打MIT微笑標章

第20屆新加坡禮品與贈品展10日登場，台灣館設置「MIT微笑產品形象及展售專區」，公共展示區以運動風為主軸。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月10日

（中央社記者黃自強新加坡10日專電）第20屆新加坡禮品與贈品展今天登場，第2度前進星國參展的台灣業者以運動風為行銷主軸，全面推廣「MIT微笑標章」，形塑台灣製產品「安全健康、值得信賴」形象。

新加坡從今天起在金沙會展中心舉辦3天的禮品與贈品展（SGP Fair 2019），工業局率6家獲MIT微笑標章驗證廠商和展品參展，設置「MIT微笑產品形象及展售專區」台灣館。

率團參展的經濟部工業局代表陳俋綱告訴中央社記者，台灣館今年展品包羅萬象，除參展業者攤位外，公共展示區也以運動風為主軸，包括跑步、登山、游泳與三鐵共3大主題。

他指出，公共展示區展示織襪、家電、毛巾、成衣、鞋類、玩具、陶瓷、袋包箱、紡織護具、化妝品，都是優質的MIT微笑產品。

值得一提的是，今年參展業者中不乏有彰化社頭傳產織襪業者展示諸如抗菌襪、竹炭襪與運動襪等系列產品。

陳俋綱以多次在國際間稱霸的台灣大笨牛拔河隊為例，說明拔河隊拜台灣織襪業者客製化的抗菌壓力運動襪之賜，讓選手出賽穿著最舒適合腳襪子專心比賽。

另外，有訴求環保自然風的台中毛巾業者、為打火弟兄量身訂製的鞋款、果汁機、健康陶瓷、客製化的特色積木，受到各國參觀業者青睞。

新加坡禮品與贈品展有新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓等國參展。（編輯：馮昭）1080710

第20屆新加坡禮品與贈品展10日登場，台灣館設置「MIT微笑產品形象及展售專區」，展示台灣極具巧思與特色的傳產毛巾。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月10日

第20屆新加坡禮品與贈品展10日登場，台灣館專區展出客製化的特色積木，獲各國參觀業者青睞。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月10日