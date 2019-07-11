大立光持續擴產迎旺季 新產能逐月開出

（中央社記者韓婷婷台北11日電）儘管手機市況不佳，但受惠多鏡頭及多片數產業升級帶動，大立光上半年EPS達86.51元，創下同期歷史新高，迎接下半年旺季，大立光表示，產能滿載，新產能將逐月開出。

大立光今天舉行線上法人說明會，執行長林恩平表示，貿易戰對大立光的影響「看來還好」，現在看到7月訂單比6月好，8月雖然還是滿載，但基於產品組合、客戶實際拉貨都還無法明確，加上國際局勢變化多端，暫不評論。因應旺季需求，新產能將持續擴增。

大立光最新公布的第2季財報亮眼，儘管6月營收月下滑幅度逼近2成，第2季合併營收新台幣140.8億元，季增43.33%，年增14.51%，為去年第3季以後單季新高，也是歷年同期新高，營業毛利為97.99億元，季增55.29%，年增16.02%，單季合併毛利率為69.96%，季增5.36個百分點，年增0.99個百分點，為歷年同期新高，僅次於2018年第3季的71.3%，為歷史次高。

第2季稅後盈餘為65.5億元，季增29.63%，年成長19.07%，單季每股盈餘48.84元，優於去年同期的41.04元，也優於第1季的37.68元。

累計上半年合併營收239.04億元，年成長13%，稅後盈餘為116.04億元，年成長22%，每股盈餘為86.51元，年增22%，並創下同期歷史新高紀錄。

從大立光上半年營運表現看來，法人解析，儘管智慧型手機產業整體表現不佳，加上美中貿易戰，華為禁令都讓客戶一度轉趨保守，但大立光上半年仍然繳出亮眼成績，優於法人預估，似乎也印證了分析師郭明錤點出的「被市場低估」的看法。

針對第3季展望，林恩平表示，7月比6月好，目前產能是滿載的，包括設計、開模、鍍膜，所有的產線能開的模組都已上線。對於法人關心的美中貿易戰的影響，林恩平認為還好。

至於市場關心的手機鏡頭的趨勢，林恩平今天也點出，除了多鏡頭、多片數外，因應全屏幕手機的設計，包括小鏡頭、黑鏡頭都是趨勢，另外潛望式及G+P（玻璃加塑膠片）鏡頭都是持續發展的方向。同時他也提到5G手機鏡頭絕大多數要求有影音功能，對光線需求更大，光圈需要放大，片數就要增加。

法人表示，綜觀今年手機光學鏡頭的發展見到近年來少見的「大升級」，除了鏡頭數、鏡片數，包括小鏡頭、黑鏡頭的設計都讓技術層次更高，有助產品單價（ASP）拉升，也多了原本沒有的3D Sensing感測鏡頭及屏下指紋辨識等新需求，這些都大大增加了光學廠的整體需求量，進一步提升產值，也難怪大立光需要持續獵地擴廠。（編輯：鄭雪文）1080711