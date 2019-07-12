正隆拚建設因應工紙需求 越南扮營運成長主力

（中央社記者韋樞台北12日電）因應美中貿易戰，產業供應鏈布局越南，帶動工業用紙需求，台灣工紙大廠正隆加速建設拚成長動能，越南紙廠第一期今年底產能稼動率可衝到90%，並開始布建第2期40萬公噸造紙產能。

台灣最大工紙業者正隆紙業今天下午舉行法人說明會，總經理蔡東和表示，去年下半年的紙業景氣不錯，但今年起景氣下滑，尤其受到貿易戰影響，不論原料和成品的價格都下滑，所幸正隆掌握原料變動和產銷調節，今年第1季毛利19.15億元，毛利率21%，勝過去年同期的16.07億元、毛利率16%。

蔡東和指出，第2季以來受到貿易戰不確定因素影響，木漿原料價格下滑，比起去年漿價在高檔期，每公噸價格差了70到80美元之多，外銷原紙、成品的量價都跟著掉，台灣內銷部分量價變動不大，因此在下半年市況不甚明朗下，營運仍有不少挑戰，不過正隆最大宗營收來源是包裝用紙，產業需求仍在，正隆對下半年營運較為審慎。

越南將是正隆未來營運成長動能主力市場，蔡東和表示，正隆早年向越南政府申請到平陽造紙廠5期年產105萬公噸工業用紙的建設執照，除了基礎建設外，第1期年產30萬公噸的工業用紙已從去年底起運轉，目前稼動率65%，估計今年底會衝到90%，同時正隆著手建設第2期工程，預計年產40萬公噸工業用紙，廠區將於2021年第4季完工。

蔡東和說，以越南工紙供銷情況來看，2017年生產量達221.9萬公噸，需求量有318.1萬公噸，2018年生產量達304.6萬公噸，需求量有382.1萬公噸，明顯需求大於供給，看好正隆產能未來的銷售狀況。

國內有些曾在越南投資的大廠近來提及越南的投資成本愈來愈高，可能得往鄰近的柬埔寨等國家發展，正隆是否會跟著去越南鄰國設廠就近供應，蔡東和表示，越南鄰國的基礎建設是否足夠大型企業去設廠值得考慮，若真有必要，正隆可以先在當地設紙器廠支應，或是從越南運紙箱過去，或賣原紙給當地的紙廠再加工。（編輯：楊玫寧）1080712