太陽能景氣低迷 廠商近2年員工縮減近6000人

（中央社記者張建中新竹13日電）太陽能產業景氣低迷，廠商近年積極進行營運轉型，大幅調整人力，據統計，太陽能廠員工人數繼去年縮減超過4400人，今年來又進一步減少1500餘人。

太陽能產業景氣低迷，矽晶圓與電池報價慘跌，包括綠能、茂迪、太極能源與達能等國內太陽能廠去年營運多面臨虧損窘境，合計虧損超過新台幣200億元。

其中，綠能甚至因淨值轉為負數，股票於今年5月下市。因應景氣變化與產業結構轉變，達能毅然決定將不符合經濟效益的矽晶圓廠停產，綠能、茂迪與元晶等也都紛紛裁員，節省開支。

據各家廠商公布年報資料顯示，茂迪去年員工人數大幅縮減2161人，減幅達46.6%；綠能去年員工人數也減少740人，中美晶縮減683人，益通減少415人，國碩減少370人，元晶也減少215人。

太極能源因將台灣與中國太陽能電池產能全數移轉至越南，去年台灣員工人數銳減951人，僅剩97人，已無直接員工。茂迪等太陽能廠去年員工人數共計減少達4412人。

今年來太陽能產業景氣回穩，只是矽晶圓與電池報價依然維持低檔，太陽能廠持續進行轉型，營運重心紛紛轉向下游模組與系統領域，或尋求太陽能產業以外的發展機會。

茂迪今年來員工人數進一步縮減837人，聯合再生能源也減少287人，益通減少205人，國碩減少125人。茂迪等太陽能廠今年來員工人數共減少1534人。

益通與聯合再生近日又陸續宣布人力調整計畫，其中，聯合再生將裁減太陽能電池人力，以減緩太陽能電池虧損的包袱，估計將影響1至2成人數，即284至568人，預期今年益通等太陽能廠員工恐將減少逾2000人。

值得注意的是，元晶今年來在轉型效益顯現，模組出貨暢旺，營運順利好轉，第1季已轉虧為盈，每股純益0.06元，因應模組規模擴大需求，元晶今年來員工人數開始回升。

倉和太陽能網版新產品因可提高使用壽命，並具省膠效益，有助客戶節省成本，廣獲市場肯定，在新產品效益發酵，第1季每股純益達1.31元，上半年營收竄升至5.74億元，年增44.3%，營運強勁成長，今年來員工人數同步擴增。（編輯：張均懋）1080713