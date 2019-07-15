隱形眼鏡去年出口4.3億美元 連11年雙位數成長

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）台灣隱形眼鏡以出口為主，高CP值贏得國際消費者喜愛。經濟部表示，台灣隱形眼鏡去年出口金額4.3億美元，年增達19.8%，連續11年雙位數成長，且持續穩定成長中。

經濟部統計處今天公布產業經濟統計簡訊，近年業者在隱形眼鏡領域積極研發，除了提升舒適程度，也開發瞳孔放大片、彩色隱形眼鏡多項產品，台灣隱形眼鏡產值去年達新台幣430億元，今年前4月產值為135.8億元，年增7%，持續穩定成長。

統計處指出，隱形眼鏡以出口為主，直接外銷比率占76.6%。根據統計，台灣隱形眼鏡去年出口4.3億美元，年增19.8%，出口金額為民國99年的5.5倍。

觀察主要出口市場，隱形眼鏡去年出口日本最多，占比占59.3%，達2.6億美元，對中國大陸及香港出口1億美元，占23.5%居次；今年前6月出口金額2.2億美元，較去年同期增6.2%，持續穩定成長。

官員表示，隱形眼鏡產值自2008年金融海嘯後，每年均以2位數成長，主因產品舒適及功能性佳，加上「美瞳」隱形眼鏡更深受年輕人喜愛，以及台灣產品CP值高贏得消費者喜愛，相較歐美更具有競爭優勢。

官員說，業者積極積極投入研發，106年研發經費達6.8億元，較99年成長1倍；投資方面，106年新增固定資產為50.2億元，創歷年新高，年增37.9%。受美中貿易戰影響，部分隱形眼鏡業者回台投資，預期新增固定資產投資金額可望再創新高。（編輯：鄭雪文）1080715