日韓貿易戰 美新任亞太助卿承諾助化解僵局

（中央社首爾17日綜合外電報導）美國國務院新任亞太助卿史達偉（David Stilwell）今天在首爾表示，作為兩國的親密盟邦，美國將竭盡所能協助日本和韓國化解貿易戰僵局，避免雙邊政治經濟爭端進一步惡化。

史達偉說：「我們希望雙邊歧異能很快獲得解決。」

「作為兩國的親密友邦和盟邦，美國將竭盡所能支持日本和韓國為解決歧異所做的努力。」

由於在第二次世界大戰南韓徵用工賠償議題上與首爾當局僵持不下，日本經濟產業省1日宣布，自4日起對出口至南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）和蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制。南韓先前警告，日韓間糾紛可能會波及全球。

華府一直對是否該公開介入日韓紛爭拿不定主意，史達偉上週還告訴日本放送協會（NHK），美國不會介入。不過，事關全球記憶體晶片和智慧型手機的供應穩定，史達偉今天也指出，他十分重視日韓爭端。

儘管如此，史達偉未進一步說明，華府可能願意採取何種措施以化解日韓歧見，且強調終究得由雙方解決彼此分歧。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080717