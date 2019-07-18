響應包租代管政策 台企銀專案融資利率最低1.9%

（中央社記者劉姵呈台北18日電）響應政府推動包租代管政策，台企銀今天宣布提供租屋業者專案融資，只要符合政府採購法公開招標並簽約得標者都可申請貸款，十足擔保者利率最低僅1.9%。

政府去年6月底施行「租賃住宅市場發展及管理條例」，台企銀今年5月底領先各公股行庫，率先訂定「辦理社會住宅租屋服務業者貸款辦法」，提供租屋服務業者承做社會住宅「包租代管」服務所需相關資金。

台企銀今天宣布「社會住宅的包租貸款專案融資」，只要符合政府採購法公開招標並簽約得標者都可申請貸款，如果有十足擔保，利率最低可以達到1.9%，送信保保證的話，利率為2%，整個專案最高也只有2.5%，台企銀董事長黃博怡表示，對於業者來說負擔不會太重。

黃博怡表示，為響應政府以包租代管方式推動社會住宅，落實居住正義，專案融資的貸款對象必須是經由各直轄市、縣市政府認定的租屋服務業者，並依政府採購法公開招標得標，承做社會住宅的業者，至於貸款用途只能用於承作社會住宅包租代管服務所需資金。

內政部政務次長花敬群表示，過去承作包租代管業者承作社會住宅業務，租屋業者常常因為地方政府延遲撥款，導致有資金周轉不靈的問題，台企銀提供的包租代管業者融資，可幫助租屋業者解決資金需求。

花敬群說明，過去銀行貸款給屋主，卻不一定運用在修繕房子，此專案資金用途限租屋業者承作社會住宅包租代管服務所需資金；也就是說，必須要包租代管業者跟屋主確認有簽約，台企銀才會融資，屋主修完房子後也一定要加入包租代管，在約定年期內以租金收入償還。背後是三方的相互搭配，讓屋主的空屋有效利用，又可以增加政府包租代管的量，另一方面銀行資金也可以有去路。

根據內政部統計，截至今年6月底，社會住宅包租代管共媒合5522戶，辦理區域將由現行的6個直轄市擴增至12縣市，未來5年發展目標，將委託租賃住宅服務業經營45萬戶租賃戶，透過活化閒置住宅，增加國人可支配資金，並增加9000個工作機會，估計約可增加GDP約新台幣920億元。（編輯：張均懋）1080718