台積電資本支出加碼 合作廠漢唐信紘科齊漲

（中央社記者張建中新竹19日電）晶圓代工廠台積電加速5奈米製程產能建置，今年資本支出將超過原訂110億美元規模，激勵漢唐與信紘科等台積電合作夥伴股價同步走高。

隨著美、中、日、韓等國加速5G發展，台積電5G與高效運算客戶明年對5奈米製程需求強勁，台積電為此決定加速5奈米製程產能建置，今年資本支出金額將超過原訂的110億美元規模。

受惠台積電積極衝刺先進製程技術，並擴充產能規模，與台積電合作密切的無塵室廠漢唐與廠務系統及設備廠信紘科今年來營運高度成長；其中，漢唐上半年營收達新台幣125.01億元，年增107.67%。

信紘科第2季營收達3.73億元，改寫單季業績歷史新高紀錄；上半年總營收5.7億元，年增26.47%。

漢唐與信紘科今天在市場買盤湧入下，股價同步走高，漢唐盤中股價一度達156.5元，漲3.5元，漲幅2.28%；信紘科股價也一度達37.2元，漲0.35元，漲幅0.95%。

其餘台積電合作的廠務系統廠帆宣、設備廠京鼎與再生晶圓廠昇陽半導體等股價也都有不錯表現；其中，昇陽半導體股價甚至一度強攻漲停，達60.1元，創上市來新高價。（編輯：張均懋）1080719