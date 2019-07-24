泰山近年罕見大手筆 投資3億元升級產線

（中央社記者韓婷婷台北24日電）台灣老牌食品廠泰山企業旗下八寶粥、仙草蜜等產品多年穩居市場龍頭地位，瞄準冷藏飲品市場，泰山今年罕見計劃投入約新台幣3億元，進行生產線大升級更新。

泰山企業董事長詹逸宏表示，近年來泰山鮮少有大筆資本支出，今年特別在冷鏈產線上進行較大的升級及新產線布建，未來在冷藏的新產品開發上將有更寬廣的空間，品項也將更多元化。

泰山總經理詹景超表示，今年規劃資本支出約3億元，包括常溫及冷鏈生產線均進行設備更新及升級，希望能趕在明年農曆年前後完成，以迎接明年夏季旺季需求，進一步帶動營運及獲利表現。

泰山今年上半年營收為新台幣37.19億元，年減4.56%，相較去年小幅下滑，詹景超表示，主要受到美中貿易戰影響，黃豆價格不佳，影響營收表現，加上去年有一次性標案入帳；不過，在成本控制得宜下，預期獲利表現將相對穩定。

展望下半年，由於進入產業旺季，包括夏季飲料旺季及中元節商機帶動下，詹景超不看淡下半年，預期在新品及較多促銷方案推動，加上美中貿易戰有轉趨和緩，黃豆價格可望逐步回升趨勢下，營運有機會翻轉上半年頹勢，力拚年成長的目標，有助獲利表現。

泰山八寶粥今年進入第33個年頭，多年來始終穩居市場龍頭地位，也是泰山金雞母之一，詹景超表示，為了與年輕人有更多的溝通，讓更多年輕人認識泰山企業，近日特別推出首支八寶粥微電影，上線短短幾天就已經創造70至80萬人次觀看，的確也帶動近來出貨量成長，有助中元節檔期銷售。

泰山近年積極進行轉型，獲利表現也見到穩步回溫。除了大舉簡化中國大陸事業，擺脫虧損包袱外；飲品事業群透過與同業聯名及策略結盟模式拓展新市場，力抗來自手搖飲的威脅，率先業界推出的汽泡水也穩居市場龍頭地位，目前市場占有率約26%，締造亮眼成績。

油品事業則積極朝向高端市場耕耘，旗下「ChefOil主廚精選」已連續2年獲選米其林晚宴指定用油，搶攻每年23億元頂級油品商機。

泰山企業成立至今近一甲子，算是老牌的食品大廠，產品包括油脂、食品、飼料3大產品線，比重分別為油脂58%、食品類32%、飼料5%、其他5%。（編輯：李信寬）1080724