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首頁 / 證券

鴻海除息交易 早盤走堅填息率約27.5%

最新更新：2019/07/25 09:25

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海今天除息交易，每股配發現金股息4元，開盤參考價77.3元，早盤走堅最高來到78.4元，漲1.42%，填息率約27.5%，穩健邁向填息之路。

24日外資賣超鴻海3059張，投信與自營商合計買超1萬5670張，呈現土洋法人對作局面。

鴻海於6月21日股東會投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%，共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

鴻海規劃8月23日為現金股利發放日，若以鴻海創辦人郭台銘6月持股粗估，屆時郭台銘起碼有53.51億元股息入袋。

郭台銘6月再增加鴻海股票550張，累計持股來到133萬7938張，個人持股比重來到9.65%。郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，連續8個月加碼共4萬460張。

鴻海6月自結合併營收新台幣3965.37億元，創歷年同期新高，第2季營收達1兆1605.41億元，也創同期新高。法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

亞系外資表示，郭台銘競選總統對股價的影響已逐漸消退，樂觀看待鴻海基本面，維持買進評等與目標價110元；美系外資看好富智康營運改善將挹注鴻海獲利，重申加碼評等和目標價100元。（編輯：趙蔚蘭）1080725

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