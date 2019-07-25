保2無虞 台經院估2019年GDP維持2.12%

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院指出，主要國家的貿易紛擾遲未停歇，不過台灣近期經濟數據有所改善，且台商回流政策發酵，今年經濟成長率「保2」無虞，最新發布的2019年經濟成長率預測值與4月看法持平，維持2.12%。

台經院表示，展望未來，除非國際政經局勢衝突急遽惡化，否則下半年台灣的經濟成長率將高於上半年，今年經濟成長率仍可維持2%以上水準，且經濟成長將逐季回暖；台經院景氣預測中心主任孫明德也說，台灣的經濟數據不像國際那麼悲觀，特別是民間投資成長率達5.20%，優於4月的預測值。

觀察目前主計總處以及國內智庫發布的經濟預測，主計總處5月發布經濟預測，估2019年經濟成長2.19%，中經院、中研院經濟所7月也分別下修今年經濟成長率至2.06%、2.01%，目前以台經院對於經濟情勢的看法最樂觀。

台經院院長張建一表示，近期許多智庫都陸續下修經濟預測，台經院團隊內部討論時，也在思考有沒有這個必要，但部分經濟數據沒有那麼差，「找不到下修的理由」。

孫明德提醒，儘管台經院未下修經濟成長率，未來仍須關注2大變數，美中貿易戰走勢以及聯準會（Fed）利率走向。

至於6月的營業氣候測驗點，製造業與服務業同步下滑，測驗點分別跌至93.03點及92.43點，營建業則為連續第2個月的上揚態勢，較上月增加4.34個百分點至97.81點。

製造業方面，台經院說明，雖然受惠於轉單效益、供應鏈生產基地轉移與半導體庫存調整接近尾聲，使得6月製造業相關數據表現改善，然而美中貿易協商進度與日韓貿易戰後續發展不確定性等，仍影響廠商對景氣看法。（編輯：趙蔚蘭）1080725