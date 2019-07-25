台法交流回溫 數位綠能航太3大領域展新機

經濟部25日舉辦頒獎典禮，由經濟部長沈榮津（左）親自頒發經濟專業獎章予8月將離任的法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee, 右）。中央社記者廖禹揚攝 108年7月25日

（中央社記者廖禹揚台北25日電）法國在台協會主任紀博偉今天表示，法國與台灣的經貿交流近5、6年又趨活絡，尤其在數位經濟、綠色科技和能源、運輸和航太等3大領域，有相當大的合作機會。

8月將離任的法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）今天獲頒經濟專業獎章，由經濟部長沈榮津親自頒發，相關政府單位、業界代表及各國駐台代表應邀到場觀禮。

紀博偉致詞指出，台灣與法國在1990年代經貿交流最為活躍，之後雖有一段停滯期，但在近5、6年又開始快速發展，台灣目前已經是法國重要貿易夥伴之一，在許多領域合作都有顯著成效，而隨著歐洲新創浪潮興起，以及亞洲價值鏈重組，數位經濟、綠色科技與能源、運輸與航太等3大領域將是雙邊合作的大好機會。

紀博偉也說，法國軟體產業優勢，與台灣硬體實力互補，但目前對彼此的產業生態系還不是非常了解，未來需要建立更多橋梁，以深化合作。

沈榮津也表示，紀博偉任內協助許多雙邊經貿會議順利進行，也全台跑透透，協助雙邊產業接軌，特別支持政府5+2產業創新政策，對台灣經貿發展貢獻卓著，也希望紀博偉離任後，別忘了在台灣的老朋友們。

經濟部政務次長王美花會後受訪表示，法國的美食、奢侈品產業廣為人知，但其實法國業者具有很多很好的科技技術，透過雙邊合作，能促使台灣產業技術升級。

王美花舉例，在航太部分，台灣發展國防產業時，除了國機國造，更重要是打入國際供應鏈，而透過跟法國廠商AirBus合作，能更快確認產品是否達到國際認證水準，也有助打入精密機械中最高端的航太產業供應鏈，而經濟部未來也會持續媒合雙方產業，為產業加值。（編輯：李信寬）1080725