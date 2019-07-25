全球首例 原住民藝術品導入區塊鏈認證

（中央社記者江明晏台北25日電）由花蓮新社的噶瑪蘭族（Kavalan）工藝家杜瓦克．都耀與纖維藝術家陳淑燕共同創作的竹藤藝術品「乘風揚帆」，是全球首件透過區塊鏈技術認證、數位資產化的原住民創作。

「乘風揚帆」是由台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）委託製作，使用在地天然的竹藤材料編織而成，今天起於2019亞洲生技大展展出。

TRPMA秘書長程馨表示，這件作品除了傳遞自然為本、環境永續的理念外，其船型與風帆的外觀設計，象徵著台灣生醫產業航向全球的抱負，而手工編織交錯的結構，則好比神經細胞間的資訊傳遞網絡，象徵著台灣與其他國家間的密切交流與合作前景。

特別的是，本件原住民創作，除了是以其傳統文化再創新外，更引用區塊鏈技術，透過台灣區塊鏈新創業者IDGO所開發的智財保護授權服務，將創作歷程保存於區塊鏈上，並發行代表該件作品的區塊鏈證書，作為作品所有權的證明。

IDGO技術團隊產品經理劉得正表示，透過區塊鏈進行認證，可為藝術創作歷程提供便利、經濟的永久紀錄，讓創作者能以此佐證原創性，保障其智慧財產權；同時，證書的可移轉性，可用於智財權利的移轉或授權使用上，也有助於克服藝術品交易過程常見的真偽鑑識問題，使創作內含的真正價值得以彰顯，促進藝術品流通市場更加活絡。（編輯：鄭雪文）1080725