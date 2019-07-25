美中貿易談判疑慮拖累 亞股漲勢趨緩

（中央社香港25日綜合外電報導）在美中貿易談判疑慮和日產宣布大規模裁員等負面消息影響下，已連漲兩天的亞洲股市今天漲勢趨緩。

媒體報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）下週將率團赴中國重啟貿易談判，激勵股市昨天走高。

這將是美中貿易談判5月陷入僵局後，雙方首次舉行會談；美國總統川普當時稱北京當局出爾反爾，突然宣布決定對中國輸美商品加徵關稅。

但美軍一艘作戰艦航經台灣海峽，引發北京當局的關切。中國國務院昨天才發表「新時代的中國國防」白皮書，內文批評華府破壞「全球戰略穩定」，美中化解雙方貿易爭端的希望隨之降低。

先鋒市場（Vanguard Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「隨著和貿易無關的緊張情勢升高，（投資人）日益懷疑下週美中貿易會談能有任何實質進展。」

日本汽車製造商日產（Nissan）表示，第一季度淨利大幅衰退95%，至5900萬美元，並宣布將裁員1萬2500人。

港股恆生指數今天上漲70.26點或0.25%，以28594.30點作收。上海綜合指數收漲14.08點或0.48%，來到2937.36點。東京股市收高0.2%。新加坡股市收紅0.38%，首爾股市收黑0.38%。

澳洲中央銀行總裁洛威（Philip Lowe）表示，他可能支持進一步降息以促進經濟成長後，雪梨股市聞訊收盤上漲0.61%。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080725