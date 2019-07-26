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軟銀：願景基金2號募集3.3兆 獲鴻海蘋果等投資

最新更新：2019/07/26 11:00

（中央社東京26日綜合外電報導）日本軟體銀行集團今天宣布，願景基金2號（Vision Fund 2）獲得蘋果和鴻海等企業和銀行的出資，目前共募集1080億美元（新台幣3.3兆元），將加快「人工智慧革命」速度。

法新社報導，軟銀集團（SoftBank Group）自己將投入380億美元，出資者包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、鴻海、若干家日本銀行、渣打銀行（Standard Chartered）和哈薩克國家銀行（National Bank of Kazakstan）。

軟銀在聲明中表示，「透過領先市場、科技驅動成長的企業」，願景基金2號將「有助持續加快人工智慧（AI）革命速度」。

原先是軟體巨擘的軟銀逐漸轉型為一家投資公司，透過願景基金1號入股從優步（Uber）到WeWork等領先科技新創公司，而大部分資金來自沙烏地阿拉伯。

但軟銀宣布願景基金2號出資者時，並沒有提到沙國，不過在此之前有報導指出，利雅德當局正在協商投資願景基金2號。

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐伊斯坦堡領事館遭謀殺後，軟銀與沙國緊密合作投資關係也受到密切關注。

但軟銀社長孫正義在哈紹吉謀殺案後表明他會繼續與沙國合作，並表示對哈紹吉的死亡「深感悲痛」，不過他也說：「我們不能掉頭不顧沙國人民。」

據信沙烏地阿拉伯對2016年10月推出的願景基金1號，注資約450億美元，並透過願景基金1號投資部分全球最炙手可熱的科技公司，包括企業通訊軟體Slack和繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1080726

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