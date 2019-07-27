重量級科技業法說下週登場 聚焦蘋果高通財報

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）下週重量級科技業法說會陸續登場，包括日月光投控、聯發科、中華電、台達電等將展望第3季營運；國外科技大廠蘋果和高通也將公布財報，蘋果收購英特爾數據機事業將是關注焦點。

下週科技大廠法說會陸續登場，其中日月光投控（3711）將於31日舉辦法說會，法人預估日月光投控第3季業績可望較第2季成長接近20%，第3季業績有機會超過新台幣1050億元。第4季業績也可受惠旺季效應，以及電子代工服務廠（EMS）對系統級封裝（SiP）產品的拉貨力道。

此外包括世界先進、穩懋、中光電、台郡等將於30日舉辦法說會，聯發科、中華電將於31日舉辦法說會，台達電將於8月1日舉行法說會。

法人預期，聯發科5G手機晶片有機會於明年第1季在終端裝置亮相，相關行動平台最快今年第3季送樣給主要客戶。

國外科技大廠下週也將陸續公布財報，其中蘋果（Apple）將在美國時間7月30日（台灣時間7月31日）公布2019會計年度第3季（截至今年6月底）財報。外界預期，下半年新款iPhone進展和蘋果營運展望、美中貿易紛爭暫休兵，以及蘋果是否規劃部分供應鏈產能轉移，將成為法人關注焦點。

此外，蘋果收購英特爾（Intel）旗下數據機晶片事業，也將成為法人關注重點。蘋果和英特爾26日表示雙方達成協議，蘋果以10億美元收購英特爾旗下大部分數據機事業，在完成這項收購案後，蘋果將擁有1.7萬項無線科技專利，涵蓋行動通訊標準到數據機。

法人認為，蘋果收購英特爾數據機事業後，有助強化自身智慧手機晶片自製能力，未來蘋果將會推出整合數據機的應用處理器（AP），預期無線晶片設計大廠高通（Qualcomm）業績恐將下滑，聯發科面臨高通的競爭可能加劇。

高通也預計在美國時間7月31日（台灣時間8月1日）公布會計年度第3季財報。外界關注高通在5G晶片應用進展，以及對於下半年無線通訊晶片市場展望，相關台廠供應鏈表現，對於蘋果收購英特爾大部分數據機事業的看法，也將是法人關注的焦點。（編輯：張均懋）1080727