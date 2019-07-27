孟買首次辦台印產業鏈結座談會 深化雙邊合作

（中央社記者康世人新德里27日專電）首次在孟買舉辦的台灣印度產業鏈結座談會今天盛大舉行，吸引台印企業界近60人與會，與會者多認為現在是台印合作最佳時機，印度多個商會並希望繼續舉辦類似座談會。

全國工業總會和印度工商協會（FICCI）從2017年開始合作舉辦台灣印度產業鏈結高峰論壇，由於到孟買探路布局的台商愈來愈多，且有許多印度企業尋求與台灣合作，在孟買台商會會長曾小莉促成及經濟部工業局支持下，由孟買台商會與工總合作，首次在孟買舉辦2019年台灣印度產業鏈結座談會，台印商界代表藉此分享經驗，進行交流且探討合作。

一整天的座談會，共有孟買當地台商、印度工業總會（Confederation of Indian Industry，CII）、印度青年企業家協會（Young Indians）和印度商人協會（Indian Merchants Chamber）許多會員，及孟買世界貿易中心代表與印度理工學院孟買分校等多所大學師生共55人與會。

曾小莉在致詞時談到自己在印度已超過15年，看到印度這幾年成長快速，在印度總理莫迪推動「來印度製造」（Make in India）政策下，擅長製造的台商是印度最佳夥伴，而政府新南向政策也推出許多政策鼓勵台商與印度合作交流，台商現在進軍印度正是非常好的契機，可在科技等各領域與印度展開新合作模式，尋求雙贏。

她也指出，孟買台商會願意提供台商到印度投資相關資訊及協助，幫助台商到印度布局。

此外，資策會產業情報研究所（MIC）分析師楊欣倫在這場座談會上，解析台灣與印度產業政策發展現況與合作契機，並分享人工智慧與物聯網在台灣醫療領域的發展與應用。

亞太產業鏈結辦公室暨工業研究院經理張文誠在會中分享台灣印度雙邊進行中的各項產官學研交流與合作動態；全國工總專案經理李傑恩則說明台印產業鏈結高峰論壇辦理成果，並邀請與會廠商赴台北參加2019年台印產業鏈結高峰論壇。

由於主講者提出的報告與數據都與市場息息相關，與會的台灣和印度商界代表反應熱烈，包括孟買世貿中心和印度多個商會代表及新創企業代表，都表達希望繼續舉辦類似的座談會，孟買世貿中心代表更希望下次能把座談會擴大舉辦，並移師孟買世貿中心舉行。（編輯：周永捷）1080727