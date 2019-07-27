中國衣傾銷 國合會助巴拉圭業者成立品牌逆轉勝

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）南美友邦巴拉圭的服飾加工產業長期從事代工，面對中國成衣傾銷，業者生計更為困難。在國合會協助下，巴國業者不僅成立自有品牌，推出結合傳統編織與現代風格的服飾，利潤也增加不少。

因應巴國政府提出的需求，國合會駐巴拉圭技術團開始推動中小企業輔導的計畫。技術團計畫經理陳俊儒接受中央社記者越洋電話訪問時表示，中小企業輔導計畫為期4年，規劃陸續協助改善巴國服飾加工業、瑪黛茶產業、皮鞋業等不同產業。

在這些產業中，技術團首先進行輔導轉型的是服飾加工產業，從今年初開始進行為期一年的輔導，協助巴國亞瓜龍市（Yaguaron）的服飾加工業者，從代工到成立自有品牌「陽光路」（Naguaru）。

國合會指出，這個品牌於6月底舉行發表會，結合巴國傳統編織技術與時尚打版設計，各樣的男女服飾相當吸睛。

國合會表示，巴國服飾加工業長期從事代工，包括縫製拉鍊及鈕釦、縫合布料等，這些工作花費許多時間，卻是獲利最少的環節。加上近年中國成衣傾銷，當地服飾加工業者生計更加困難。

為協助巴國業者走出困境，國合會派遣陳俊儒擔任計畫經理以及技師黃進益到當地，實地了解產業發展狀況並擬定策略。

陳俊儒說，若是協助當地業者跟國外進口的商品拼價格、拚產量，「不是很有策略的模式」，因此得要另尋出路。後來決定，結合巴拉圭傳統編織手法與現代服飾風格，鎖定中階到高階價格的市場，創立自有品牌。

他指出，亞瓜龍市有100多家服飾加工業者，其中約30家加入技術團的輔導計畫。當地服飾加工業者有多年的加工、代工經驗，具縫紉技術，但缺乏設計與打版技能；因此，技術團也找來巴國當地設計師，培養服飾加工業者設計與打版的能力。

除了增進業者設計與打版的能力，透過設立自有品牌也大幅增加服飾加工業者的獲利。他舉例說明，一件牛仔褲需要花上一到兩小時加工，但一件褲子只能賺到巴拉圭當地幣值5000元（約0.8美元）；但現在，自有品牌的衣服每件可創造的利益是原本的40到80倍。

他也強調，這個品牌要走的路線是「少量、多樣」，甚至是量身定做。目前「陽光路」的產品已經開始銷售，未來希望能在百貨公司裡設櫃。

一位受輔導的當地業者表示，家中兩代都是從事成衣代工，如今透過台灣的協助，讓他們學習設計、打版到創立品牌，是他從未想像的。亞瓜龍市服飾加工協會會長龔薩雷茲（Carlos Gonzalez）也說，巴國服飾加工業者眾多，但缺乏品牌行銷概念，數十年來不斷代工，是駐巴拉圭技術團讓服飾業者看到了未來。（編輯：李信寬）1080727