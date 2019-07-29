美中恢復貿易談判 化解僵局先易後難

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）美中貿易戰打打停停，兩國代表本週將在上海復談。由於雙方都不願放低姿態，達成貿易協議的機會不大，這輪談判可能只會互釋善意，中國結構性改革等棘手議題留待後續協商。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）30至31日將率團，在上海與中國國務院副總理劉鶴為首的談判團隊會面。這是去年5月以來雙方第12輪貿易談判，也是今年5月談判觸礁以來首次正式協商。

美中貿易戰開打以來，懲罰性關稅不斷加碼，雙方毫不退讓。去年12月達成休兵共識後，兩國代表密集磋商，眼見貿易協議逐漸成形，北京卻在談判看似收尾之際撕毀已談妥的協議草案，美國總統川普憤而調高對部分中國貨品加徵的關稅稅率，中方也以相同手段還擊。

川普6月底在日本與中國國家主席習近平會談，再次達成貿易戰休兵共識。如今貿易談判即將重上軌道，川普卻收起樂觀語調，保守看待談判突破僵局的可能性。

川普26日表示：「我不知道他們是否會談妥協議，也許會，也許不會。」

白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）當天接受財經媒體CNBC訪問時也期盼外界放低期待，不要認為復談意味貿易協議能一步到位。他提到，美方團隊將嘗試讓談判重回5月觸礁前的進展。

華爾街日報引述知情人士說法報導，美中談判觸礁關鍵是美方堅持北京承諾立法保護智慧財產權、放棄補貼特定產業的政策，中方則要求華府完全取消對中國貨品加徵的關稅。面對這些高難度障礙，即將登場的談判不太可能有重大突破。

觀察家指出，美中談判仍可能小有進展，包括中方允諾採購更多美國農產品、美方以實際行動放鬆對中國電信設備巨擘華為實施的出口限制措施。這些進展將為兩國代表在華府後續談判處理更棘手的議題鋪路，但化解根本分歧依舊困難。

美中貿易談判5月觸礁後，華府加強對華為施壓，美國商務部將華為與數十家關係企業列入出口管制黑名單。川普6月底允諾放鬆制裁，上週接見7家科技大廠執行長時同意「及時」發出許可證，允許廠商供應華為不具安全風險的零組件。

但放鬆華為制裁看來只是爭取連任的川普換取中國增加採購美國產品的籌碼，與美國發動貿易戰、終結中國不公平貿易作為的目標有段不小的距離。

就北京而言，華府減輕制裁華為的力道，也只滿足雙方達成貿易協議的先決條件之一而已，更何況華為並未脫離美方出口管制黑名單。中國商務部發言人高峰25日重申北京立場，敦促美方落實承諾，「停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法」。

北京替華為出氣之餘，也展現軟的一手。中國官媒新華社在美中談判登場前，多次報導中方企業已就採購農產品向美國供應商詢價，並向官方申請豁免中方對相關農產品加徵的關稅，明顯想為談判營造良好氣氛。

只不過，川普26日敦促世界貿易組織（WTO）防堵富國玩弄規則、以開發中國家地位享有特殊待遇，明顯衝著中國而來，形同投了一記變化球。

川普政府要求WTO修訂各國可自行認定是否符合開發中國家地位的條款，還下了90天最後通牒，在美中恢復貿易談判之際再闢新戰線。中共黨媒人民日報隨後反嗆美國「霸道蠻橫」、「狂妄自大」，雙方隔空交火，使新一輪貿易談判前景更加詭譎多變。（編輯：王永志）1080729