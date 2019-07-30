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奇鋐董事長申報配偶擬出清持股 早盤重挫

最新更新：2019/07/30 10:53

（中央社記者韓婷婷台北30日電）奇鋐29日公告董事長沈慶行申報配偶將出脫持股，手上1034.668張股票全數申報，將於8月1日起1個月內轉讓，由於散熱產業正當紅，董娘在此時清倉衝擊股價重挫。

奇鋐董事長申報配偶手上總持股1034.688張股票，將以一般交易的方式在市場進行轉讓，預計轉讓期間為8月1日至31日止，引發市場關注。

董娘申報賣股衝擊奇鋐今天股價以44.2元、下跌3%開出後持續走低，截至10時止，跌幅逾8%。拖累散熱族群全面翻黑。

由於去年被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘前妻在產業正值火紅之際申請持股轉讓，引發市場高度關注，儘管當時僅轉讓手上1/3持股，且以洽特定人方式進行轉讓，仍造成市場信心鬆動，衝擊股價表現。

另一案例是生技股的康友-KY，在股價突破500元創下歷史高價之際，董事長黃文烈爆出賣股133張，另外投資公司並申報轉讓1600張股票予印尼和康友創始股東，也引發股價大崩盤，苦吞14根跌停板。

昨天奇鋐董娘申報持股轉讓且將以一般交易模式出脫，引發法人圈討論，擔憂產業市況變化，法人表示，觀察今天股價表現，並未一開盤即跌停，承接買盤不弱，股價相對具支撐，由於奇鋐並非散熱族群的指標股，後續仍需進一步觀察。

奇鋐26日才因股價波動劇烈，達公布注意交易資訊標準，公布最新財報數字，公告6月單月稅後純益9100萬元，年增42.2%，單月每股純益0.25元；第2季單季稅後純益2.31億元，季增28%、年增29%，每股純益0.65元，創7季以來新高。累計今年上半年每股純益1.16元，優於去年同期的0.91元。（編輯：張均懋）1080730

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