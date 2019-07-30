加速去化 國產署將再釋出41戶都更分回戶

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）加速去化都更分回國有房地，財政部國產署8月1日將再公告釋出5處、41戶進行標售，距離前次標售僅1週，除釋出耕曦、永德言葉、忠泰鳳磐等舊案，還有翔譽雙子星、全坤威峰等首次公告案件。

國產署24日才進行一批都更分回國有房地標售，緊接在8月1日將再釋出新一批標售案，預計8月29日開標；包括24日才剛各標脫8戶及5戶的「耕曦」及「永德言葉」，其剩餘未標售的18戶及19戶都更分回宅，也將全數於8月1日列標。

國產署最初從大安區的「耕曦」共分回44戶都更宅，歷經9次公告已標脫26戶，目前剩餘18戶，包括4戶店面及14戶住宅，標售底價介於新台幣4684萬至1億1526萬元，換算每坪單價介於98萬至227萬元，與上次標售價相同。

國產署受台鐵委託標售的大同區「永德言葉」41戶都更宅，前後歷經5次公告也標脫22戶，剩餘19戶，標售底價2887萬至3847萬元，換算每坪單價79萬至87萬元，也與上次相同。

先前已公告4次的1戶大安區「忠泰鳳磐」都更分回戶，本次也在標售價重估後再度釋出，新標售底價訂為4789萬元，比前次估價降低229萬元；國產署所持有的1戶，位於2樓，坪數45坪，換算每坪售價105萬元。

國產署表示，另一方面，本批有3戶屬於首次公告案件，分別為新北三重「翔譽雙子星」的1戶以及台北萬華「全坤威峰」的2戶。「翔譽雙子星」的1戶，標售底價2151萬元，位於19樓，45.72坪，換算每坪底價為43萬元（含車位）。

「全坤威峰」的2戶，包括1戶為位於5樓的辦公室及1戶1樓店面，標售底價為2235萬元及5753萬元，坪數為45.79坪及25.08坪。（編輯：鄭雪文）1080730