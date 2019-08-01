施振榮推動高教與科研革新 業界大老力挺

（中央社記者吳家豪台北1日電）為解決台灣高等教育與科技研究環境面臨的問題，宏碁集團創辦人施振榮發起推動台灣「科研與高教革新」方案，獲得朱志洋、宋恭源、林本堅、苗豐強等業界大老連署力挺。

施振榮創辦的智融基金會今天發布新聞稿表示，施振榮過去這段期間協助推動交通大學台南校區「致遠產學共創中心」及與其他國立大學接觸時，看到當前台灣的高等教育與科研環境已面臨困境，包括大學招生缺口、科技產業危機、薪資結構困境、不友善的人才環境等問題。

施振榮呼籲，台灣高等教育必須全盤革新，要解決少子化、薪資結構困境、科技產業振興、國際學生召募、國際人才延攬等問題，同時也建議政府研擬高教研發特別法、有計畫地招收外籍學生或僑生、設計高教教研人才的待遇彈性、設計高等教研人才的特殊年金等做法。

此外，推動台灣「科研與高教革新」建議書中呼籲立法通過「科研環境與高等教育維新條例」，並建議將條例重點放在招生缺口、產業危機、薪資結構、教研附加年金4個相關議題。

推動革新活動發起後，為尋求業界支持，施振榮也邀請工研院院士參與連署，包括前工研院董事長史欽泰、友嘉集團總裁朱志洋、光寶集團董事長宋恭源、台積電前研發副總經理林本堅、長春集團總裁林書鴻、華碩董事長施崇棠、聯華神通集團董事長苗豐強等。（編輯：李信寬）1080801