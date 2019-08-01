壽險公會龍頭之爭 許舒博籲要公平公正

（中央社記者劉姵呈台北1日電）壽險公會理事長將於30日改選，有意參選的台灣人壽副董事長許舒博今天表示，選舉應該要公平公正且各家平等，自己是「單槍匹馬」出來競選，並沒有財團在背後支持。

壽險公會將於8月30日舉行理監事改選，8月2日確定會員代表名單，每家壽險公司依公司規模應有3至7張選票。22家壽險公司會員代表總計86張票，初步可選出21位理事、7位監事及1位常務監事，再由21位理事投票選出7位常務理事及理事長。

由於大型壽險公司如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽等很有可能取得2席理事，因此，能否獲得大型壽險公司支持，將會是角逐理事長寶座的重要關鍵，才會讓本屆公會龍頭寶座競爭激烈。有意參選的除了現任壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴之外，還有台灣人壽副董事長許舒博。

許舒博今天向中央社記者表示，近幾週密集拜訪多家壽險高層，希望爭取支持。

許舒博也透露，國泰由董事長蔡宏圖親自操刀，動用資源要求各家壽險公司支持，昨天也傳出有壽險公司委託大型壽險代為投票，以確保沒人跑票。

不過，國泰人壽也對此回應，強調「並無此事」，表示沒有辦法強迫任何一家壽險公司交出選票。

許舒博也認為，選票應該公平公正且各家平等，各家壽險公司都要有一席理事，且理事長也要協助中小型壽險解決問題。他強調，自己是「單槍匹馬」出來競選，背後沒有財團、沒有任何勢力支持，即便台灣人壽的母公司為中信金，但他也說只有參選有向中信金報備，並沒有爭取資源協助。（編輯：楊凱翔）1080801