華為擴大對台採購 Android系統遭禁有B計畫

通訊設備商華為1日舉行新影像大賽頒獎典禮，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海致詞表示，華為將持續以在地化、有溫度的品牌精神，持續推出新產品，深耕台灣市場。中央社記者吳家豪攝 108年8月1日

（中央社記者吳家豪台北1日電）美國續對華為實施貿易禁制令，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海今天說，華為對台廠採購不斷增加，未來會更多；下半年華為新機若沒Google授權Android作業系統，將啟動「B計畫」。

台灣第2屆「華為新影像大賽」頒獎典禮今天在台北大直舉行，邀請雍海及評審團出席頒獎。華為於現場展出評審團首獎、各主題首獎、人氣獎及國內知名攝影師作品。

雍海指出，今年6月底華為P30系列手機全球出貨量突破1000萬台，相較去年的P20系列提前62天達成目標，也創下華為旗艦機突破千萬台的最快紀錄。

媒體詢問華為面臨貿易禁制令後將如何調整供應鏈，雍海表示，華為對台灣的採購不斷增加，未來預期還會增加更多；由於牽涉到華為與合作夥伴的協議，不方便透露具體數字。

他認為華為對台灣電子產業未來將扮演非常重要的角色，也是非常重要的合作夥伴，會為台灣產業發展帶來更多且更大的進展。

雍海觀察，過去幾個月華為在海外雖然受到一些影響，但還是高速成長，尤其是在中國大陸；在台灣市場，華為銷售動能恢復的時間比預期更快，最近兩週都忙著補貨，外傳華為手機價格大跌都是「假消息」。

不過，雍海也坦言，美中貿易戰不是一個簡單的危機，華為台灣團隊內部不斷反思，該如何把這個危機處理得更好。例如禁制令剛實施時，台灣三大電信商傳出可能下架華為手機，很多消費者都不清楚能否買到華為手機；事實上自從禁制令發生以來，電信商從來沒有斷過華為進貨。

談到華為下半年新機發表是否受影響，雍海表示，肯定不可能按照原訂時程，因為Google仍禁止對華為授權Android作業系統；如果Google解禁，華為會加速「A計畫」，下半年新機「一個都不能少」，包含高中低階產品都要推出。

他進一步說明，如果下半年Google仍禁止對華為授權Android，華為新機會啟動「B計畫」，詳細內容還不能透露，可能包含採用華為自有作業系統，但難處在於建構新系統的生態系需要一定時間。

針對5G市場發展，雍海表示，5G終端裝置的準備度比4G開台時更好，預期今年底或明年初將有大量具競爭力的5G產品進入市場，價格不會高不可攀；華為不會缺席台灣5G開台首波終端，包含手機、物聯網裝置等都在準備中。（編輯：鄭雪文）1080801

通訊設備商華為1日舉行新影像大賽頒獎典禮，邀請華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海（右3）、評審團及得獎者出席。中央社記者吳家豪攝 108年8月1日