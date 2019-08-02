創意調降今年營運目標 營收估減2位數百分點

（中央社記者張建中台北2日電）IC設計服務廠創意電子調降今年營運展望，預期全年營收恐將較去年下滑2位數百分點。

創意下午召開法人說明會，總經理陳超乾表示，今年上半年受供應鏈調整庫存影響，營運表現不盡理想，上半年營收新台幣49.87億元，年減16.77%。

儘管庫存狀況有改善，只是各產業復甦動能不一，陳超乾預期，第3季客戶委託設計（NRE）業務恐將下滑2位數百分點，量產業務則將成長個位數百分點，整體第3季營收將較第2季持平，毛利率也將持平表現。

陳超乾表示，第4季業績表現可望優於第3季，但今年總營收將下滑2位數百分點，表現將低於先前預期的持平水準；其中，NRE營收將下滑個位數百分點，量產營收將下滑2位數百分點，毛利率將較去年上升。

陳超乾說，因設計複雜度提高，部分7奈米客戶委託設計時程可能遞延至2020年上半年，影響今年NRE業績表現低於預期。

量產業務方面，陳超乾表示，創意今年量產業務仍以消費性產品為主，因消費市場復甦比預期緩慢，此外，加密貨幣市場需求熄火，影響量產業績表現同樣低於預期。

陳超乾說，今年半導體產業是充滿挑戰的一年，不過，人工智慧（AI）、5G及高效運算（HPC）依然強勁成長；其中，5G與AI領域都將很快導入5奈米製程技術。

創意明年2020年將會有4至7個案子採用7奈米、6奈米及5奈米先進製程技術，陳超乾預估，這些案子將占創意超過50%的研發與工程投資；其中，超過6成是AI相關應用，4成為網路應用。（編輯：鄭雪文）1080802