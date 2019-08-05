貿易戰加香港罷工 台股失守10500點

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股下挫，台股失守10500點整數關卡，力守年線之上。法人表示，貿易戰疑慮蔓延，加上香港罷工利空因素，台股呈現下挫格局，外資態度保守，台股短線整理。

美國總統川普日前表示將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，美股3日下挫，台股今天也走跌，電子弱勢，盤中跌破10500點整數關卡，力守年線約10385點之上。

到10點36分，台股加權指數來到10466.77點，下跌82.27點，跌幅0.78%，成交值約新台幣606.36億元。電子股盤中跌1.14%，金融股跌0.34%。

主要電子權值股弱勢整理，蘋概股台積電來到248.5元，跌1.19%，股王大立光來到3910元，小漲0.51%。鴻海來到73.2元，跌3.05%。

日月光投控來到平盤68.8元。聯發科來到311元，跌1.58%，台達電來到149元，跌2.3%。

被動元件族群國巨來到268.5元，漲4.27%，華新科來到179元，漲1.42%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天弱勢整理，美股費半指數下滑，貿易戰疑慮蔓延，加上香港罷工影響等利空因素，台股呈現下挫格局，預估今天量能約1200億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，外資近期態度保守，台股短線趨勢整理。（編輯：張均懋）1080805