人民幣重貶點燃匯率戰 美國指中國操縱貨幣

美國財政部新聞稿指出，在總統川普支持下，財政部長梅努欽5日確定中國為匯率操縱國。（中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美中戰火從貿易戰延燒到貨幣戰。在中國官方放任人民幣貶破7元大關後，美國財政部今天正式宣布將中國列為貨幣操縱國。這是1994年以來的第一次。

過去幾天，美中貿易戰快速升溫。在美中談判代表於7月底上海新一輪談判無果後，美國總統川普冷不防在8月1日宣布，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。但不包含已經加徵25%關稅的2500億美元商品。

為了反擊，中國官方先是於北京時間5日放任人民幣兌換美元匯率貶破7元大關，隨後於深夜宣布對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

中國全面升高與美國的貿易對抗，讓川普今天一早就忍不住透過推特痛批中國：「讓貨幣走貶到幾乎是歷史新低，這叫做『操縱匯率』。聯準會你們有聽到嗎？這是重大違反，隨著時間推移將會大大削弱中國！」

有川普的推文支持，美國財政部在股市收盤後隨即宣布將中國列入貨幣操縱國名單。

美國財政部在新聞稿指出，在川普支持下，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天確定中國為匯率操縱國。在做出這項決定後，梅努欽將與國際貨幣基金（IMF）協商，消弭中國最新行動帶來的不公平競爭優勢。

這是美國自1994年以來，首度將中國列入貨幣操縱國名單。

早在2016年競選期間，川普就不斷表示要將中國列為貨幣操縱國，但川普上任一年多來，美國財政部多次提出匯率報告都僅將中國列入「觀察名單」，並未正式指控中國操縱貨幣。

美國財政部在今天的新聞稿中，指控中國長期以來透過外匯市場長期且大規模干預，造成人民幣低估。近幾天中國採取具體措施讓人民幣貶值，以在國際貿易中獲得不公平競爭優勢。

美國財政部也指控中國操縱匯率的行為，違反中國在20國集團（G20）不進行競爭性貶值的承諾。

受到美中貿易戰升高影響，美股3大指數都改寫今年最大單日跌幅紀錄。道瓊指數連5黑；標普500指數連6黑，自7月26日所創歷史高點拉回約6%；那斯達克指數連6黑，陷入2016年以來最長頹勢。（編輯：陳永昌）1080806