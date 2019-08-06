美將中國列匯率操縱國 升高貿易戰火

（中央社華盛頓/上海5日綜合外電報導）中國放任人民幣貶值至十多年來最低價位後，美國今天宣布將中國列為匯率操縱國，雙方一年來貿易戰火升高。

美國財政部今天宣布，已決定自1994年以來首度正式指控中國操縱匯率，導致美元重挫，金價創6年新高。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將中國列為匯率操縱國，不僅會啟動雙邊協商程序，還能兌現美國總統川普當初的競選承諾。川普曾表示一上任就會將中國列為匯率操縱國，但一直都未行動，美國財政部僅將中國列入「觀察名單」。

然而美國財政部今天聲明說，梅努欽在川普的支持下，今天決定將中國列為匯率操縱國，因此梅努欽「將與國際貨幣基金（IMF）合作，以消弭中國最新行動帶來的不公平競爭優勢」。

美國發出上述聲明前，人民幣兌美元5日重貶1.4%，10多年來首度貶破7元大關。北京也停購美國農產品，升高貿易戰，讓早已受到北京報復措施重挫的美國農業州處境雪上加霜。

川普上週揚言9月1日起將對剩餘的3000億美元中國商品加徵10%關稅，也讓金融市場感到震驚。

瑞穗銀行駐香港外匯策略師張建泰告訴美國財經媒體：「看來調高關稅措施顯示又回到以牙還牙的舉動，而且貿易會談暫停，中國人民銀行（中國央行）認為沒必要在近期內保持人民幣穩定。」

法新社報導，美國將中國列為匯率操縱國的舉動多具象徵意義，因為美方要求與被列為操縱匯率的國家協商。但若美國商務部施行今年稍早揚言採取的計畫，開始對低估自家幣值的國家祭出關稅，恐怕就會有殺傷力。

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）則指出，人行將今日人民幣走貶和美國新的關稅威脅連在一起，「實際上已將匯率當作武器」。

伊凡斯-普瑞查德說：「鑒於他們的目標大概是抵銷美國加徵關稅的一些衝擊，他們很可能會讓人民幣繼續貶，或許在未來幾季重貶5到10%。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1080806