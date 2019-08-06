貿易戰延燒到匯率戰 投顧：市場趨向悲觀

（中央社記者江明晏台北6日電）中美貿易戰成股市最大風險因子，投顧認為，市場趨向悲觀，且亞洲貨幣競貶，不利外資在新興市場，台股恐雪上加霜，雖守萬點之上，未來恐只能跌深反彈，年線約10380點是強弱分水嶺。

憂心美中貿易戰加劇，美股出現2019年來最大單日跌幅後，亞洲股市6日開盤也呈現重挫，東京股市跌幅將近3%，台股開盤跌118.53點，一度重摔逾200點，摜破年線，低點下探10180點附近，但隨後跌幅收斂。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，中美貿易戰將成為未來股市的最大風險因子，雙方談判難度增加，市場對貿易戰和解的盼望趨向悲觀，將帶出兩個大方向的影響，第一金融市場的資金轉向避險，激勵黃金、日圓、比特幣等大漲，而關稅增加的影響的族群如NB、PC等個股受青睞機會變低，料電子股資金也會部分轉移至傳產族群。

中美貿易戰談判陷入膠著，華南投顧董事長儲祥生認為，兩國關係緊張，雙方都沒有釋放善意，全球股市都受害，「大家都很慘」，現在只能期盼兩國能警惕兩敗俱傷，出現轉圜餘地，台股走勢目前看來守在萬點之上沒問題，但後續還是要看美股何時回溫。

此外，人民幣兌美元貶破7元創11年新低，黃國偉指出，將出現亞洲貨幣競貶，不利外資在新興股市的資金動能，對台股可能雪上加霜，牽扯的層面更廣，面對中美貿易戰衍生的貨幣戰爭，市場要消化眾多因素，未來股市恐只有跌深反彈，年線約10380點將是指數強弱的分水嶺。

而針對日韓貿易戰，黃國偉認為，對台灣不全然是壞事，台廠可望受惠部分轉單效益，不過，若雙方越演越烈，造成韓國半導體斷鏈，將成是全球零組件系統風險，但也會對日本不利，預料不會造這樣的後果，發展還需留意。

日盛投顧表示，人民幣兌美元貶破7元創11年新低，美國財政部宣布將中國指定為匯率操縱國，中國宣布暫停採購農產品，並擬加徵關稅，恐慌指數衝高，貿易敏感股波音與蘋果領頭下殺。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，人民幣貶值，對在大陸生產的台商有利，有助於競爭力提升，改善獲利結構面，但從股價角度來看卻是不利，亞洲國家貨幣貶值，資金面不足，無法為股市提供充沛動能，對台股、陸股、亞股都不利，後續還要觀察是弊大於利，還是利大於弊。

美中貿易戰快速升溫，美國總統川普宣布將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。為了反擊，中國官方先是放任人民幣兌換美元匯率貶破7元大關，隨後宣布對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

在中國官方放任人民幣貶破7元大關後，美國財政部今天宣布將中國列為貨幣操縱國，這是1994年以來的第一次，美中戰火從貿易戰延燒到貨幣戰。（編輯：黃國倫）1080806