蘋概三王翻紅 台股救回長黑到接近平盤

（中央社記者韓婷婷台北6日電）美國擬對中國輸美3000億美元商品加徵關稅，引爆台股連跌6天，蘋概股成為重災區，蘋概三王大立光、台積電及鴻海在重挫回檔後，今天早盤均由黑翻紅，引領台股從重挫逾240點回升到平盤附近。

這波全球股市重創，蘋概股首當其衝，蘋概三王此波拉回幅度都在10%上下，均大於台股加權指數跌幅約6.84%，台積電跌幅約10%，大立光此波修正幅度高達14.8%，鴻海跌幅也有9%。

台股在連續6天大跌後，由蘋概三王領軍率先翻紅，帶動台股今天開低走高格局。台積電在上午11時07分率先翻紅，為台股帶來穩盤信心，力抗恐慌氛圍，隨即鴻海及大立光也跟進翻紅，包括穩懋、康控、美律、台郡、臻鼎、可成、新普、TPK-KY、玉晶光等均見到開低翻紅。

今天除息的大立光，挾著營運表現亮眼，7月營收新台幣54.73億元，創10個月來新高，8月業績持續看旺基本面支撐下，為邁向填息開路，早盤也見到開低走高翻紅。

大立光7月營收受惠客戶新機進入拉貨期，月增達34%表現亮眼，展望8月，大立光表示，因應旺季需求目前持續維持全產能生產狀態，並將持續逐月開出新產能，8月營收預估將較7月再成長。（編輯：張均懋）1080806